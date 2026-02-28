Terremoto ai campi Flegrei forte scossa avvertita anche a Napoli | paura tra la popolazione

Una forte scossa di terremoto si è verificata ai Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli, e la terra ha tremato anche a Napoli. La popolazione ha avvertito distintamente l'evento, causando momenti di paura tra i residenti. Le scosse si sono susseguite nel corso della giornata, facendo aumentare la preoccupazione nella zona. Nessun dato ufficiale sulle eventuali conseguenze o danni.

Diverse scosse di terremoto sono state registrate – a pochi minuti di distanza – in mattinata nei Campi Flegrei. La prima di magnitudo 3,5 è stata anche avvertita dalla popolazione, dopo tre minuti c'è stata una seconda scossa di 2,3. Al momento non si segnalano danni o feriti. L'epicentro è stato registrato a Pozzuoli, il sisma è stato sentito anche a Napoli. Terremoto ai Campi Flegrei Lo sciame sismico è stato segnalato la mattina del 28 febbraio, la scossa più energica si è verificata alle 11.19, magnitudo preliminare 3,5 a una profondità di 2,7 chilometri, epicentro a Pozzuoli, in località Pisciarelli. I cittadini hanno raccontato di aver percepito un tremore intenso e particolarmente lungo.