America' s Cup tir bloccati dai residenti a Bagnoli | La terra trema e loro speculano e inquinano | VIDEO

A Bagnoli, questa mattina, i residenti hanno bloccato i tir che portano materiali dall’area dell’America’s Cup. La causa è il timore che le attività del cantiere aggravino l’inquinamento e mettano in pericolo le case a causa delle scosse di terremoto frequenti nella zona. I manifestanti sostengono che le aziende coinvolte sfruttino la situazione sismica per continuare a operare senza controlli adeguati, danneggiando l’ambiente e la salute dei cittadini. Un video mostra i veicoli bloccati in mezzo alla strada, mentre alcuni residenti gridano contro le attività del cantiere.

Bloccati all'alba oltre trenta tir diretti al cantiere America's Cup di Bagnoli. I comitati denunciano l'inquinamento prodotto dai lavori. Annunciate nuove proteste fino allo sciopero regionale del 3 marzo All'alba di oggi è stato organizzato un nuovo blocco, a Bagnoli, dei tir che trasportano quanto prodotto nel cantiere dell'America's Cup. I manifestanti sono esponenti dei comitati civici che stanno con forza contestando lavori condotti senza una valutazione d'impatto ambientale, e a monte di continui sforamenti dei limiti di polveri sottili consentiti dalla legge. Bagnoli, tir dell'America's Cup deviati e nuove buche: la protesta dei residenti I residenti di Bagnoli si scagliano contro il traffico pesante diretto all'America's Cup. Crolla la strada dell'America's Cup a Bagnoli: auto e camion bloccati Questa mattina, una grande voragine si è aperta improvvisamente in via Bagnoli, bloccando auto e camion. Bagnoli sprofonda, nuova voragine accanto ai tir dell'America's Cup A Bagnoli gli attivisti bloccano ancora i tir diretti al cantiere dell'America's Cup I comitati bloccano i tir della Coppa America che provocano voragini e inquinamento A via Bagnoli la strada sprofonda di nuovo ed esce acqua vicino al cantiere America's Cup. Bagnoli, nuova protesta contro Americas Cup Camion ancora bloccati da attivisti a Bagnoli. All'alba di oggi, i comitati della rete No America's Cup hanno replicato un'iniziativa promossa già nelle ultime settimane, attuando per alcuni minuti un blocco stradale. Il crollo in piazza Bagnoli, a poche centinaia di metri dal cantiere: interviene la polizia municipale. Traffico rallentato ma camion per ora ancora in transito. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi episodi simili. Nuovo blocco stradale a Bagnoli contro l'America's Cup, bloccati i camion