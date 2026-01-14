Terremoto a Napoli due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi

Oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, nella zona dei Campi Flegrei si sono registrate due scosse di terremoto. L'evento sismico è stato avvertito nella regione, senza segnalazioni di danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e valutare eventuali ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto si sono verificate oggi mercoledì 14 gennaio 2026 nell'area dei Campi Flegrei. La prima, di magnitudo 2.5, è stata avvertita alle 9.03 a 4 km a est di Pozzuoli, a una profondità di 3 km. Una manciata di secondi dopo, si è verificata la seconda scossa di magnitudo 2.2, .

Turisti francesi a Pozzuoli, visita “interrotta” dal terremoto - Questa mattina, un gruppo di turisti francesi si è avvicinato all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli con entusiasmo, pronti a esplorare uno dei simboli storici dei ... msn.com

Nella notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. Il sisma è stato registrato alle 3.23 dall'Osservatorio vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con ipocentro a 2 km di profondità facebook

