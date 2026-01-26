Regione Campania nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolastico

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico. Sono stati inoltre definiti i criteri per la nomina del nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. Queste decisioni segnano l’avvio di un percorso di riforma e di miglioramento dei servizi pubblici nel territorio campano.

La giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore dell'ospedale Ruggi di Salerno.

