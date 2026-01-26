Regione Campania nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolastico

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico. Sono stati inoltre definiti i criteri per la nomina del nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. Queste decisioni segnano l’avvio di un percorso di riforma e di miglioramento dei servizi pubblici nel territorio campano.

La giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore dell'ospedale Ruggi di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: M5S, Oliva: “Con Roberto Fico Presidente la Campania sarà apripista, salario minimo negli appalti regionali”

Leggi anche: Salario minimo negli appalti comunali, via libera della giunta: “Il lavoro sia dignitoso”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Consiglio Regionale, fumata nera per le Commissioni: attesa una nuova riunione; Commissioni in Regione Campania, c’è l’intesa: fuori Sinistra e Mastella, duello su sanità e bilancio; Bollo auto Campania 2026: calcolo pagamento, scadenza, chi è esente; Minella, dalla Lega al Misto fino al red carpet di Forza Italia.

Digital Twin Farm, la Campania in prima linea nella formazione su tecnologie immersive27/03/2024 - Il 28 marzo prenderà il via la seconda edizione di Digital Twin Farm, progetto all’avanguardia promosso dalla Regione Campania, organizzato dall’Italian Institute for the Future e ... regione.campania.it

regione campania nella primaRegione Campania, Roberto Fico presenta la Giunta: «Porteremo voce della gente nelle Istituzioni»Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato, nell’odierna seduta del Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, i componenti ... ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.