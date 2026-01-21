il cambiamento climatico e noi

Il cambiamento climatico influisce direttamente sulle regioni vinicole, che sono particolarmente vulnerabili a causa della loro estensione geografica limitata. Le variazioni di temperatura e le condizioni meteorologiche alterano i modelli di produzione e qualità del vino, richiedendo adattamenti nel settore. Comprendere questa dinamica è essenziale per affrontare le sfide future e preservare le eccellenze enologiche in un contesto di mutamenti climatici globali.

Noi cambiamo il clima, il clima inesorabilmente cambierà le nostre abitudini. Che cosa significa per il mondo del vino? Attualmente, le regioni viticole più rinomate sono collocate in fasce o nicchie geografiche piuttosto ristrette che le rendono automaticamente più sensibili agli effetti del clima rispetto a quanto normalmente avviene per altre colture di natura più estensiva. In generale, lo stile di un vino di una determinata regione è funzione del clima di “base”, mentre la “variabilità” annuale di questo clima di “base” condiziona le differenti “vendemmie”. Pertanto, i cambiamenti di clima, che alterano la media annuale e anche le variazioni in aumento e in diminuzione dalla media, hanno l’indiscutibile potenzialità di far mutare lo stile, la personalità, l’importanza di un vino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

