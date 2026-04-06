L’Italia e il Giappone si sfidano a Velletri tra il 10 e l’11 aprile nel primo turno della Billie Jean King Cup 2026. La partita si disputa sulla terra rossa e coinvolge le squadre nazionali di tennis femminile. Velletri è scelta come sede dell’incontro, che apre la competizione ufficiale tra le due nazionali. La sfida rappresenta l’inizio della fase a eliminazione diretta del torneo.

L’Italia affronta il Giappone a Velletri tra il 10 e l’11 aprile per il primo turno della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre, guidate da Tathiana Garbin, giocano in casa sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei con l’obiettivo di riconquistare un posto nelle Finals. Il cammino per la difesa del titolo quest’anno cambia marcia. A differenza della stagione precedente, l’accesso alla fase finale non è automatico: le ragazze di Garbin devono sudare ogni punto sul campo per garantirsi il pass. La scelta di Velletri come sede del tie sottolinea l’importanza di superfici specifiche per il tennis nazionale. Il terreno rosso del Colle degli Dei diventa il teatro di una sfida dove l’Italia cercherà di imporre il proprio ritmo contro le avversarie nipponiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BJK Cup: Italia-Giappone a Velletri, tra terra rossa e sogni Finals

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