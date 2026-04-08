A Caltanissetta, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato lunedì mattina dopo aver aggredito la ex compagna, che si trovava alla settima settimana di gravidanza, all’interno della sua abitazione. L’episodio si è verificato nel corso di un’azione violenta e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. Si tratta di un soggetto già coinvolto in precedenti episodi simili.

Un ventitreenne è finito in manette a Caltanissetta dopo aver aggredito la ex compagna, in settima settimana di gravidanza, all’interno della sua abitazione lunedì mattina. L’intervento della Polizia di Stato è scattato a seguito di una chiamata d’emergenza. Gli agenti della sezione volanti hanno fatto trovare l’uomo in camera da letto, dove si era rifugiato e dove era rimasto addormentato con i vestiti indossati. Il giovane ha forzato l’accesso danneggiando la porta d’ingresso. Una volta dentro, ha colpito la donna con schiaffi e spintoni, strappandole il cellulare per poi frantumarlo. Il peso dei precedenti e la risposta giudiziaria. L’arresto avviene in un quadro di violenza recidiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, aggredisce l’ex incinta: arrestato il 23enne recidivo

Caltanissetta, aggredisce l’ex compagna incinta: arrestato 23enneSi è introdotto nell’abitazione dell’ex compagna, incinta al settimo mese, aggredendola con schiaffi e spintoni e distruggendole il cellulare.

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