Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Caltanissetta dopo aver violato l’abitazione dell’ex compagna, che era incinta al settimo mese. L’uomo ha colpito la donna con schiaffi e spintoni, inoltre ha rotto il cellulare che aveva con sé. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto l’aggressione e portato all’arresto.

Si è introdotto nell’abitazione dell’ex compagna, incinta al settimo mese, aggredendola con schiaffi e spintoni e distruggendole il cellulare. Per questo la Polizia di Stato ha arrestato a Caltanissetta un 23enne nella flagranza di reato di lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito, il giovane, lunedì mattina, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, si è introdotto nell’abitazione della donna e l’ha aggredita, strappandole il telefono e distruggendolo. L’uomo era già indagato per maltrattamenti verso la vittima. L’uomo era già indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della vittima e nel febbraio dello scorso anno era stato destinatario di avviso orale del Questore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caltanissetta, aggredisce l’ex compagna incinta: arrestato 23enne

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