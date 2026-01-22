aggredisce un anziano per rapinarlo e lo scaraventa a terra a padova arrestato 34enne recidivo

A Padova, un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver aggredito un anziano e tentato di rapinarlo, scaraventandolo a terra. Il sospetto, recidivo e coinvolto in numerosi furti e rapine nella zona Portello, è stato condotto in carcere. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza nella zona.

Un arresto e quindici episodi di furto e rapina: questo il risultato di un'operazione della Polizia di Stato a Padova. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato in zona Portello e condotto in carcere. L'indagato è sospettato di aver messo a segno numerosi colpi, tra cui una violenta rapina ai danni di un anziano per appropriarsi di beni di valore e denaro. Rapina violenta contro un anziano a Padova L'uomo è stato individuato grazie a un'attenta attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Padova. Le indagini, avviate nei mesi scorsi, hanno permesso di collegare il sospettato a quindici episodi di furto e rapina avvenuti prevalentemente nella zona Portello della città.

