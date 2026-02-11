Aggredisce la compagna incinta e minaccia di ucciderla | arrestato un 48enne a Pomezia

Un uomo di 48 anni è stato arrestato questa mattina a Pomezia con l’accusa di aver aggredito la compagna, che è incinta, e di averla minacciata di morte. La donna, dopo anni di violenze, ha deciso di denunciare e ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno portato l’uomo in caserma. La donna ha raccontato di episodi di botte, insulti e minacce, anche durante la gravidanza. Ora l’uomo si trova in carcere in attesa di essere ascoltato dall

