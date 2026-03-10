Calciomercato Torino caccia al nuovo portiere | il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione

Il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere e il nome più caldo al momento è quello di Falcone, attualmente in forza al Lecce. La società sta valutando diverse opzioni e potrebbe approfittare di una situazione favorevole per portare in granata l’estremo difensore. La stagione si sta rivelando più difficile del previsto e il club ha intenzione di rafforzare la rosa in questa posizione.

Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! L’anticipazione sui dettagli dell’accordo e su quando verrà ufficializzato Mani Ricci, tutta l’Inter convinta... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Articoli correlati Falcone Juve: il portiere del Lecce può entrare nel valzer della prossima estate. Nome nuovo in lista, gli aggiornamenti!di Redazione JuventusNews24Falcone Juve: il portiere del Lecce è entrato in lista per la prossima estate, gli aggiornamenti sul suo futuro aprono... Leggi anche: Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo portiere: spuntano due nomi a sorpresa Tutto quello che riguarda Calciomercato Torino Discussioni sull' argomento Palestra, Celik, Solet e... Tutti i duelli di mercato di Inter e Juve per l'estate; Calciomercato Juve 365 giorni all'anno: ecco tutti i nomi accostati (oggi) alla Signora; Calciomercato, Prati convince: il Torino pensa al riscatto; Tottenham, spunta anche Vagnati. Calciomercato: Rashford offerto al Milan, Casadei verso il Torino, Como su FresnedaCalciomercato Torino: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Il #Napoli batte il #Torino: 2-1 al Maradona. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa calciomercato.com/liste/serie-a-… #NapolITorino #SerieA x.com AreaNapoli.it. . LIVE - Verso Napoli-Torino: probabili firmazioni, infortuni e calciomercato. Ne parliamo con Pasquale La Ragione in studio, il match analyst Alessandro D'Aria, ospite la collega Sabrina Uccello. Seguici in diretta sui nostri canali YouTube e Face - facebook.com facebook