Calciomercato Inter sfida al Milan non solo in campo | ecco gli obiettivi in vista dell’estate

Durante la sessione di calciomercato estiva, l'Inter ha fissato obiettivi specifici per rafforzare la rosa, puntando a nuovi acquisti. La squadra si prepara a sfidare il Milan non solo nelle partite ufficiali, ma anche sul mercato, con intenti di migliorare la propria competitività. La sfida tra le due squadre si estende oltre il campo, coinvolgendo anche le operazioni di mercato di entrambe le società.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la sfida al Milan non riguarderà solo il campo questa sera a San Siro: tutti gli obiettivi in vista dell’estate. Domenica 8 marzo, ore 20.45: San Siro si accende per il derby di Milano, un big match che profuma di Scudetto. Con l’ Inter saldamente in vetta a 67 punti (+10 sui rossoneri), la squadra di Cristian Chivu ha l’occasione d’oro per infliggere il colpo del KO definitivo al campionato. La sfida mette di fronte due generazioni di allenatori: l’esperto Allegri e il debuttante di lusso Chivu, che a 45 anni sta guidando i nerazzurri con una maturità sorprendente dopo l’esperienza al Parma. Calciomercato Inter, derby non solo campo: sfida totale al Milan per i gioielli della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Tuttosport svela la lista degli obiettivi di Oaktree: il club nerazzurro si muove su più fronti.

Mateta Juve, ecco cosa è stato deciso sul suo trasferimento al Milan in vista dell’estate. Tutte le novitàCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

