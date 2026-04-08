Il calciomercato si muove con una possibile cessione di Rafael Leao dal Milan. L’attaccante portoghese, nato nel 1999, potrebbe lasciare il club dopo sette stagioni. Le trattative sembrano aver definito già un prezzo, considerato basso rispetto al valore del giocatore. Finora, il club non ha manifestato opposizioni alla partenza dell’attaccante. La situazione si sta delineando in modo chiaro e senza ulteriori dettagli ufficiali.

La stagione di Rafael Leao, la settima con la maglia del Milan, non è certo la più brillante, questo va detto. Era iniziata bene, con un gol al Bari in Coppa Italia da vero e proprio centravanti, ma è proseguita con un infortunio al polpaccio che lo ha messo fuori causa fino a fine settembre. Peccato che, a inizio dicembre, Leao ha accusato un principio di pubalgia che, ancora oggi, ne sta condizionando il rendimento. In Milan-Torino del 21 marzo, per esempio, non ha proprio giocato e nonostante le due settimane di sosta del campionato per gli impegi delle Nazionali, giorni in cui ha lavorato per rientrare, Leao non è andato oltre i 12' finali sul campo del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan non si opporrà alla cessione di Leao: c’è già un prezzo ed è basso

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