Calciomercato Milan sulle tracce di Diogo Leite | l’occasione a parametro zero che tenta il Diavolo

Il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Diogo Leite, difensore portoghese che sta lasciando l’Union Berlino. L’interesse del club rossonero si concentra sull’opportunità di tesserare il giocatore senza sostenere costi di acquisto, poiché il suo contratto scade a breve. Leite, classe 1999, ha già avuto esperienze in diverse squadre portoghesi e tedesche. L’obiettivo è valutare se possa essere un rinforzo per la rosa già nel mercato in corso.

Il Milan osserva con attenzione la situazione di Diogo Leite. Come riportato da 'Gianlucadimarzio.com', il difensore portoghese, classe 1999, lascerà l’Union Berlino al termine della stagione: nessun rinnovo e addio ormai certo dopo quattro anni in Germania. Un’opportunità interessante a parametro zero che potrebbe accendere il mercato estivo rossonero. Centrale mancino capace di giocare anche da braccetto, Leite è cresciuto nel Porto e si è trasferito a Berlino dopo l’esperienza al Braga. In Bundesliga ha collezionato circa 130 presenze, imponendosi rapidamente nelle gerarchie del club tedesco. Sul giocatore non c’è soltanto il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan sulle tracce di Diogo Leite: l’occasione a parametro zero che tenta il Diavolo Mercato Lazio, Diogo Leite sempre più vicino: il centrale può arrivare in biancoceleste a parametro zeroLukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Leggi anche: Talento cristallino a parametro zero: per il Milan occasione di calciomercato unica Si parla di: Lazio, mercato in difesa: nuovi contatti per Diogo Leite e Arnau Martinez. Diogo Leite occasione a zero: Milan in corsa, ma c'è concorrenza anche in Serie AIl Milan d'altronde dovrà cercare rinforzi per il reparto arretrato in estate e il portoghese è un profilo che piace per caratteristiche atletiche e anche tecniche, difensore centrale da linea a ... calciomercato.com Leite Lazio, i biancocelesti fanno sul serio per il difensore! Ma occhio alla concorrenza italiana: le novitàLeite Lazio, il difensore portoghese lascerà l’Union Berlino a luglio! Biancocelesti sempre sul pezzo, ma occhio alla concorrenza italiana Il calciomercato estivo si accende con un nome di spessore pe ... lazionews24.com