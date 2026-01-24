Il Milan guarda con attenzione al mercato internazionale alla ricerca di talenti a parametro zero. Un’opportunità che potrebbe rappresentare un investimento strategico per rafforzare la rosa senza costi aggiuntivi. La società rossonera monitora con cura le possibilità, pronti a cogliere eventuali occasioni che possano contribuire alla crescita del team nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan, siamo nel pieno della sessione invernale di gennaio. Il club potrebbe cercare rinforzi per completare la rosa di Massimiliano Allegri: il Diavolo potrebbe avere ancora dei buchi da coprire in vista della seconda parte dalla stagione. Non solo però: il Milan potrebbe essere molto interessato ai giovani talenti in giro per il mondo. Tanti i possibili profili che potrebbero piacere ai rossoneri per le prossime stagioni. PROSSIMA SCHEDA>>> Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Milan avrebbe puntato un giovanissimo talento offensivo: Konstantinos Karetsas, talento mancino classe 2007 del Genk, sarebbe nel mirino dei rossoneri per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Talento cristallino a parametro zero: per il Milan occasione di calciomercato unica

Milan, che occasione sul calciomercato. Talento in scadenza per le fasce. Ecco chiSul calciomercato del Milan si valutano diverse opzioni per rinforzare le fasce, con particolare attenzione a un talento in scadenza.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per quel centrocampista? A giugno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: che occasione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Un matto totale, un talento cristallino, una grinta incredibile, una partita bellissima con uno StarnutoEtcheverry in splendida forma. Non vedo l’ora di vederlo con Carletto. E speriamo, sì, speriamo che accada. Signore e signori, The Crazy GOAT È SEMPRE LUI - facebook.com facebook

Petar Sucic è classe pura, talento cristallino, piede fatato. Bisogna semplicemente accettare un minimo di altalena in questa prima stagione in una big, anche stasera ha commesso alcuni errori e non solo sul gol di Gyokeres. Ma non c'è nulla da discutere, pro x.com