Inviati gli osservatori il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato Ecco di chi si tratta

Il Milan ha inviato gli osservatori per monitorare alcuni giocatori in vista di possibili acquisti nel calciomercato estivo. Le attività di scouting si concentrano anche sul reparto di centrocampo, dove si prevedono alcuni interventi. La società valuta diversi profili per rinforzare la rosa e affrontare la prossima stagione. Nessuna ufficializzazione è arrivata, ma le mosse sono già in corso.

Calciomercato Milan, la squadra di Massimiliano Allegri continua con la sua stagione: l'obiettivo primario resta uno ovvero il ritorno in Champions League a partire dal prossimo anno. Per farlo il club dovrà chiudere nei primi quattro posti della Serie A. Se il Milan riuscirà a raggiungere l'obiettivo serviranno rinforzi in praticamente tutti i reparti, anche il centrocampo. Ecco al momento come sta il reparto di Massimiliano Allegri. PROSSIMA SCHEDA>>> Vedremo innanzitutto se Allegri continuerà con il 3-5-2: in quel caso occhio anche ai movimento per quanto riguarda i quinti di centrocampo. A destra Athekame e Saelemaekers sembrano una coppia ben assortita per presente e futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Inviati gli osservatori”, il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta Articoli correlati Leggi anche: Milan Femminile, doppio colpo in arrivo dal calciomercato: ecco di chi si tratta | PM NEWS Leggi anche: Calciomercato Roma, dopo Robinio Vaz e Malen i giallorossi puntano al grande colpo: ecco di chi si tratta MERCATO MILAN: ECCO IL COLPO DI SCENA! TRA I MISTERI DI GIMENEZ, FULLKRUG, ICARDI | Mattino Milan Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Juve-Spalletti, l'identikit dei rinforzi: la dirigenza si muove, ecco come...; Analisi di Bitcoin: Ecco come i titoli del Tesoro USA potrebbero influenzare la guerra di Trump contro l'Iran e BTC; Milan, osservatori al Dall'Ara per Bologna-Lazio: ecco chi stanno seguendo i rossoneri; Euro digitale: sovranità monetaria tra stablecoin e geopolitica. Juve-Spalletti, l'identikit dei rinforzi: la dirigenza si muove, ecco comeOsservatori in Europa e nel mondo cercano leader d’esperienza: da Lewandowski a Rudiger, passando per Bernardo Silva, Kessié e Goretzka C’è una Juve, poca, al lavoro al J Center, alla Continassa - si ... msn.com "Inviati gli osservatori", il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta #calciomercato #milan #SempreMilan - facebook.com facebook Calciomercato #Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri: ecco di chi si tratta #SerieA #SempreMilan x.com