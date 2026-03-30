Calciomercato Milan colpo a sorpresa | nel mirino il baby talento dell’Anderlecht

Il Milan sta seguendo un giovane talento dell’Anderlecht nel calciomercato in vista della prossima sessione estiva. La squadra rossonera, impegnata nella parte finale del campionato, sta valutando questa opzione come possibile rinforzo per il reparto centrale. Il nome del giocatore è stato menzionato come una delle priorità per la prossima finestra di trasferimenti.

Il calciomercato del Milan si prospetta molto infuocato. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono impegnati nel rush finale per centrare la qualificazione in Champions League, obbiettivo stagionale dichiarato più e più volte. Proprio in vista della competizione, che quest'anno è mancata a causa della deludente stagione scorsa, il diavolo vuole rinforzarsi, pronto ad affrontare al meglio ogni partita. In difesa ci sono un po' di dubbi: alcuni legati ai centrali, am anche agli esterni. De Winter, cresciuto molto sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, potrebbe non essere pronto alla Champions League e, di conseguenza, servirebbe un pezzo con più esperienza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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