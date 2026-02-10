Calciomercato | Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta

Ederson potrebbe lasciare l’Atalanta. Una grande squadra spagnola si sarebbe fatta avanti, secondo le ultime voci di mercato. I dirigenti nerazzurri stanno valutando le offerte, ma per ora niente di deciso. L’interesse cresce e il futuro del mediano bergamasco resta in bilico.

Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi. Papà? Forse tiferà.» Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1' nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica Jimenez svela: «Futuro? Concentrato sul Bournemouth, ma il mio sogno è di tornare al Real Madrid! Al Milan. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta Approfondimenti su Ederson Atalanta Ederson Juventus, sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenari Una big spagnola avrebbe messo nel mirino Ederson, il centrocampista dell’Atalanta. Ederson dell'Atalanta nel mirino di una big spagnola: le ultime sul mercato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ederson Atalanta Argomenti discussi: Mercato: Rugani verso la Fiorentina, Lookman all'Atletico Madrid. le notizie del giorno; Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CM; Ederson vola in Spagna? L’Atletico ne parlerà con l’Atalanta a breve; Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CMLa Juventus pianifica l’arrivo di un grande colpo a centrocampo: sacrificato Koopmeiners, che continua a deludere ... calciomercato.it Si rinnova l'asse Atletico-Atalanta? Piace Ederson, ma non è l'unico big di Serie A nel mirinoL'Atletico Madrid sta portando avanti una mini rivoluzione nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. I Colchoneros, infatti, hanno ufficializzato nelle ultime 24 ore prima la cessione ... m.tuttomercatoweb.com Sul mediano anche quella big Le ultimissime su #Ederson - facebook.com facebook #Ederson per l' #Atalanta e #Conceicao per la #Juve #Ahanor soffre, non è la serata di #Bremer Le pagelle di #AtalantaJuve di @GiokerMusso x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.