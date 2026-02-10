Calciomercato | Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta

Da calcionews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ederson potrebbe lasciare l’Atalanta. Una grande squadra spagnola si sarebbe fatta avanti, secondo le ultime voci di mercato. I dirigenti nerazzurri stanno valutando le offerte, ma per ora niente di deciso. L’interesse cresce e il futuro del mediano bergamasco resta in bilico.

