Il Milan sta considerando l’acquisto di Goretzka per rinforzare il centrocampo durante questa sessione di calciomercato. Tuttavia, l’ex centrocampista ha espresso una preferenza per un giovane proveniente dal settore giovanile del club, ritenendo più opportuno puntare sui talenti emergenti. La società rossonera sta valutando diverse opzioni, mentre Goretzka resta tra i profili presi in considerazione.

Il nome di Leon Goretzka resta caldo in ottica Milan. Il centrocampista tedesco classe 1995, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno, rappresenta un’opportunità a parametro zero che piace molto anche a Massimiliano Allegri. Attenzione però alla concorrenza della Juventus. A parlare del possibile futuro in Serie A del tedesco è stato Sami Khedira, intervenuto al podcast 'Caffè Di Marzio' di Gianluca Di Marzio. L’ex centrocampista di Juventus e Bayern Monaco ha espresso una posizione chiara: “Giocatore forte, ma forse per il calcio italiano sarebbe meglio puntare su un giovane in più piuttosto che su Goretzka”. Le parole di Khedira aprono una riflessione più ampia sulle strategie di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Khedira: “Goretzka in Serie A? Giocatore forte, ma punterei su un giovane del vivaio”

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Calciomercato, Goretzka in Serie A? Il Milan si è mosso, ma non è l’unica italianaLeon Goretzka, classe 1995, si svincolerà a fine stagione dal Bayern Monaco: è un obiettivo di calciomercato del Milan, ma non solo.

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