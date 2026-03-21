Nel calciomercato di questa stagione, si parla molto di Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, che si svincolerà a fine stagione dal Bayern Monaco. Il Milan ha mostrato interesse per il giocatore, ma non è l’unica squadra italiana a monitorare la situazione. La sua possibile free agency ha attirato l’attenzione di diversi club del nostro campionato.

Leon Goretzka, classe 1995, si svincolerà a fine stagione dal Bayern Monaco: è un obiettivo di calciomercato del Milan, ma non solo. Il video. Nell'ultima puntata de 'Il Blitz', rubrica di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', si parla del futuro di Leon Goretzka: il centrocampista tedesco, classe 1995, si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni e, l'anno venturo, potrebbe giocare in Italia; è difatti un obiettivo del Milan di Massimiliano Allegri, ma non soltanto. Ecco il video con tutte le notizie su Goretzka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Goretzka in Serie A? Il Milan si è mosso, ma non è l’unica italiana

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