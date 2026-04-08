Il Milan ha già stabilito il futuro di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco nato nel 1993 che si è unito al club durante l'ultima finestra invernale di calciomercato. Attualmente in prestito dal West Ham con diritto di riscatto, il giocatore è entrato a far parte della rosa rossonera e il club ha deciso di come procedere in vista delle prossime stagioni.

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, visto il lungo stop per infortunio nel quale è incappato Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando Niclas Füllkrug. L'ex centravanti di Greuther Fürth, Norimberga, Hannover, Werder Brema e Borussia Dortmund in patria, è giunto in rossonero con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno dagli inglesi del West Ham, club in cui si era trasferito per 27 milioni di euro nell'estate 2024. Nell'operazione Füllkrug, per cui il Milan si è accordato per coprire i sei mesi di stipendio mancanti fino al termine della stagione (1,3 milioni di euro netti in... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, già deciso il futuro di Füllkrug: l’idea del club sul centravanti tedesco

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