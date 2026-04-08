Il calciomercato del Milan si sta muovendo con decisione sulla pista che porta a Krstovi. Sono stati avviati i primi contatti con l’Atalanta, con l’obiettivo di trovare un accordo. Si fa anche strada l’ipotesi di una soluzione a sorpresa che potrebbe coinvolgere altri club o modalità di trasferimento. La società rossonera sta lavorando per definire i dettagli e portare avanti la trattativa.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, cresce la pista Krstovi?: primi contatti con l’Atalanta e spunta una soluzione a sorpresa

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