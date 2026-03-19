L'Inter ha avviato i contatti con il Genoa per acquisire il difensore Leo Ostigard. La società nerazzurra ha già preparato un'offerta e sta negoziando con il club ligure, con l'obiettivo di rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La trattativa è in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno messo nel mirino Leo Ostigard per la difesa della prossima stagione: pronta l’offerta. La rivoluzione difensiva dell’ Inter in vista della prossima stagione entra nel vivo. Con la squadra di Cristian Chivu saldamente in vetta a quota 68 punti, la dirigenza e la proprietà Oaktree stanno già pianificando il restyling di un reparto che perderà due senatori storici: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza a giugno 2026 e destinati a lasciare Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, spunta Ostigard: i dettagli. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha mosso passi concreti per Leo Ostigard, protagonista di una stagione straordinaria con il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, in difesa spunta Ostigard: primi contatti col Genoa e offerta pronta

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