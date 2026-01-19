Fullkrug Milan il corazziere scelto da Allegri | ecco perché è il rompighiaccio indispensabile che mancava ai rossoneri

Fullkrug Milan rappresenta l’acquisto strategico richiesto da Allegri per rafforzare l’attacco del Milan. Con le sue caratteristiche di determinazione e presenza fisica, il tedesco si sta rivelando un elemento chiave nel reparto offensivo. La sua integrazione può offrire nuovi spunti tattici e competitivi alla squadra, contribuendo a rafforzare la continuità e la solidità del progetto rossonero.

