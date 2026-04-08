Calciomercato Inter Oaktree fissa il budget | comunicazione a Marotta e Ausilio Rivoluziona pronta

L'Inter ha ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di Oaktree, che ha fissato il budget di partenza per il calciomercato estivo a 40 milioni di euro. La società ha condiviso questa cifra con i dirigenti Marotta e Ausilio, aprendo così la fase di pianificazione per le prossime operazioni di mercato. La cifra stabilita rappresenta il limite massimo disponibile per le eventuali acquisizioni di calciatori durante la sessione estiva.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, il budget di partenza per la sessione estiva sarà pari a 40 milioni di euro. Pronta la rivoluzione di Oaktree. L’ Inter di Cristian Chivu, con lo scudetto ormai a un passo grazie ai 72 punti conquistati, si prepara a una rivoluzione profonda guidata dalla proprietà Oaktree. Il piano per l’estate 2026 prevede un budget iniziale di 40 milioni di euro, destinato però a lievitare sensibilmente attraverso una serie di cessioni strategiche e un drastico abbattimento del monte ingaggi, con l’addio di senatori come Sommer, Acerbi e Mkhitaryan. Calciomercato Inter, Oaktree pianifica la nuova era: budget da 40 milioni e rivoluzione totale in difesa e porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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