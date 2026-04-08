Calciomercato Inter Kim apre al ritorno in Italia! Altri due club fanno concorrenza su di lui | ecco la situazione

Il difensore sudcoreano, attualmente in forza a un club straniero, avrebbe manifestato interesse a tornare in Italia. Sul suo cartellino ci sono due club italiani che stanno valutando un possibile investimento, creando un confronto diretto per l'acquisto. La trattativa si sta sviluppando in un contesto di mercato molto agguerrito, con diverse società interessate a rinforzare la linea difensiva.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Kim sembra aprire al suo ritorno in Italia. La concorrenza sul difensore sudcoreano è tanta: ecco la situazione. Il nome di Kim Min-Jae, difensore centrale del Bayern Monaco, continua a essere uno dei più chiacchierati sul mercato, con Inter, Juventus e Milan tra i club italiani maggiormente interessati a portarlo in Serie A. Nonostante il suo impatto positivo nel suo primo anno in Germania, la situazione del difensore coreano resta incerta, soprattutto in vista della finestra estiva. Inter, Juventus e Milan sulla traccia di Kim Min-Jae. Kim Min-Jae, che ha firmato con il Bayern Monaco nell’estate del 2023, ha mostrato grandi capacità difensive, ma nonostante il suo buon rendimento, non è ancora considerato un titolare inamovibile da Vincent Kompany. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Kim apre al ritorno in Italia! Altri due club fanno concorrenza su di lui: ecco la situazione Leggi anche: Maguire apre alla Serie A: l’Inter e non solo! Altri due club italiani interessati al difensore inglese del Manchester United. Ecco quali Kim Inter, dalla Germania l’indiscrezione: interesse vero dei nerazzurri, ma c’è concorrenza! La situazionedi Redazione Inter News 24Kim Inter, dalla Germania l’indiscrezione di calciomercato sul centrale sudcoreano del Bayern Monaco e l’interesse... Calciomercato Inter Bomba dal Brasile! Inter Avanti sulla Juve! Marotta Chiude! Argomenti più discussi: Inter, spunta Kim per la difesa: l'idea del club per prenderlo; Difesa, Acerbi e de Vrij salutano. L’Inter pensa al grande colpo: Si studia la formula Akanji; Da Milano – Inter, occhi sull’ex Napoli Kim Min-Jae: pronta un’operazione alla Akanji; Kim Min-jae, il ritorno in Italia è possibile: c’è una big sull’ex Napoli – TMW. Calciomercato, è l’estate dei ritorni: Inter pronta a chiuderne cinqueIl mercato dell'Inter pensa a cinque ritorni in Serie A in estate: da Vicario a Calafiori passando per Kessie e Kim fino a Ndoye ... interlive.it Calciomercato Inter, mentre Bastoni non chiederà la cessione, il Barcellona spinge per averlo https://tinyurl.com/2xl8vs7k - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com