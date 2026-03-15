Kim Inter dalla Germania l’indiscrezione | interesse vero dei nerazzurri ma c’è concorrenza! La situazione

Dalla Germania arriva un’indiscrezione di mercato che riguarda Kim Inter, il difensore sudcoreano del Bayern Monaco. L’Inter sarebbe interessata al giocatore, ma ci sarebbero anche altre squadre coinvolte nella corsa. La situazione riguarda il possibile trasferimento del calciatore e le trattative sono ancora in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata presa finora.

Inter News 24 Kim Inter, dalla Germania l’indiscrezione di calciomercato sul centrale sudcoreano del Bayern Monaco e l’interesse dell’Inter. La situazione. Il nome di Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano del Bayern Monaco, torna a circolare con forza in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il centrale asiatico, protagonista negli ultimi anni tra Serie A e Bundesliga, potrebbe infatti lasciare il club bavarese al termine della stagione, aprendo scenari interessanti anche per alcuni club italiani. Kim Inter, il Bayern valuta il futuro del difensore sudcoreano. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il profilo di Kim Min-Jae sarebbe finito anche nel radar dell’ Inter, alla ricerca di possibili rinforzi per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kim Inter, dalla Germania l’indiscrezione: interesse vero dei nerazzurri, ma c’è concorrenza! La situazione Articoli correlati Calciomercato Inter, arriva la nuova indiscrezione sul mercato dei nerazzurri: a gennaio si cerca l’esterno destro per Chivu! Queste le idee dei nerazzurriCon l’apertura della sessione invernale ormai alle porte, le strategie dei club di Serie A iniziano a prendere forma. Calciomercato Inter, dalla Spagna l’indiscrezione su Lunin: il portiere del Real Madrid nel mirino dei nerazzurri!di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, dalla Spagna l’indiscrezione sul portiere ucraino del Real Madrid: Chivu dà il via libera per... Contenuti e approfondimenti su Kim Inter Temi più discussi: Il Milan pensa al colpo Kim per la difesa: le possibili cifre e gli ostacoli da superare; Allegri vuole Kim al Milan: i 2 motivi che complicano l'affare con il Bayern Monaco; Bayern News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; L'Inter guarda al Made in Germany: Kim per la difesa, Goretkza e Brandt i nomi a centrocampo. Dalla Germania sicuri: per il difensore Kim Min-Jae è derby tra Inter e MilanUno dei nomi evidenziati con maggiore attenzione nella lista dei desideri dell’Inter per il prossimo mercato è quello di Kim Min-jae. Il centrale difensivo del Bayern Monaco rappresenta infatti uno ... tuttomercatoweb.com Kim-Inter, le reazioni dopo l’annuncio in GermaniaL’ex Napoli in uscita dal Bayern Monaco, i giornalisti tedeschi convinti della pista di mercato: cosa succede tra i tifosi Il mercato torna improvvisamente protagonista, anche se siamo lontani dal via ... calciomercato.it L'Inter per la difesa è interessata a #Kim, anche il Milan sta monitorando il giocatore. Kim però non chiederà la cessione al Bayern. [ @BILD] x.com Inter, occhi su Kim Min-Jae: possibile ritorno in Serie A L’Inter si prepara a vivere un’estate di profonde trasformazioni. Diversi giocatori storici della rosa sono vicini alla scadenza di contratto – tra cui Matteo Darmian, Yann Sommer, Stefan de Vrij, Francesco A facebook