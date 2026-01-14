Maguire apre alla Serie A | l’Inter e non solo! Altri due club italiani interessati al difensore inglese del Manchester United Ecco quali

Il difensore inglese del Manchester United, Harry Maguire, potrebbe trasferirsi in Italia, con l’interesse di alcune società di Serie A. Oltre all’Inter, anche altri club italiani hanno manifestato interesse per il giocatore. Questa possibilità apre una nuova fase per il calciomercato italiano, offrendo potenziali opportunità sia per il trasferimento di Maguire sia per le squadre coinvolte. Di seguito, i dettagli sulle squadre interessate e le prospettive future.

Inter News 24 Maguire apre alla Serie A: il difensore inglese del Manchester United può arrivare in Italia. Su di lui Inter e altri due club: ecco quali. Da Marco Conterio, su X, arriva una notizia di mercato di forte impatto: Harry Maguire potrebbe sbarcare in Serie A già nella sessione di gennaio. Il difensore inglese, attualmente in forza al Manchester United, è infatti in scadenza di contratto in estate e il suo profilo è finito sul tavolo di diversi club italiani. Secondo quanto raccolto, numerose società di Serie A stanno valutando concretamente Maguire. Tra le prime interessate figurano Inter, Napoli e Fiorentina, ma l'elenco potrebbe non fermarsi a queste tre realtà.

