Calciomercato Inter dalla Spagna insistono | il Barcellona vuole Bastoni

Sul calciomercato, si parla di un interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni dell’Inter. Secondo il quotidiano Sport, il club spagnolo avrebbe fiducia di poter chiudere l’affare con i nerazzurri. Le trattative tra le due società sarebbero in corso, mentre non sono stati ancora ufficializzati i dettagli dell’eventuale trasferimento. La notizia circola con insistenza nella stampa spagnola.

Calciomercato in salsa spagnola, voci sull'Inter e su Alessandro Bastoni: secondo il quotidiano Sport in casa Barcellona ci sarebbe ottimismo sulla riuscita dell'affare. A far la differenza, secondo questa ricostruzione, il momento difficile che Jerry sta passando dopo le polemiche del derby d'Italia.