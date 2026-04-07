Pordenone malore di massa a un torneo di calcio giovanile | 4 squadre coinvolte sotto accusa pesto e pollo

A Pordenone, durante un torneo di calcio giovanile, circa dieci ragazzi sono stati portati al pronto soccorso dopo aver accusato malori, mentre almeno altri venti hanno riferito disturbi più lievi. Tutti i giovani avevano consumato pasta al pesto e pollo nella sera precedente in una struttura locale. L’incidente ha coinvolto quattro squadre e sono in corso accertamenti per chiarire le cause di questi malori collettivi.