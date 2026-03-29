Calcio a 5 in serie c1 Il Città di Massa di Tenerani schianta il Remore Ma i tre punti non garantiscono ancora i playoff
Nel campionato di calcio a 5 di serie C1, il Città di Massa di Tenerani ha battuto il Remore con un punteggio di 6-2. La squadra avversaria ha schierato i giocatori Lastrucci, Laino, Francini, Fashandi, Parrini, Fabbri, Checchi, Truschi, Pacini, Votano, Della Ragione e Pratesi. Nonostante la vittoria, i punti conquistati non sono sufficienti per assicurarsi la qualificazione ai playoff.
Remole 2 Città di MAssa 6 REMOLE: Lastrucci, Laino, Francini, Fashandi, Parrini, Fabbri, Checchi, Truschi, Pacini, Votano, Della Ragione, Pratesi. All. Zudetich. CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Sartini, Russo, Verduci, Sergio, Bedini, Puglione, Elias, Colesnicov. All. Tenerani. Arbitri: D’Agostino e Falco di Pisa. Marcatori: 3 Elias (M), 2 Sergio (M), Puglione (M), 2 Votano (R). PONTASSIEVE – Tutto facile per il Città di Massa che nel penultimo turno del campionato regionale di Serie C1 ha avuto ragione facilmente della terzultima in classifica. Gli apuani nel primo tempo si sono portati sul 2 a 0 subendo gol nel recupero. Nella ripresa non c’è stata partita col Massa issatosi sul 6 a 1 per concedere ancora nel recupero un’altra platonica rete ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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