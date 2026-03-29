Calcio a 5 in serie c1 Il Città di Massa di Tenerani schianta il Remore Ma i tre punti non garantiscono ancora i playoff

Nel campionato di calcio a 5 di serie C1, il Città di Massa di Tenerani ha battuto il Remore con un punteggio di 6-2. La squadra avversaria ha schierato i giocatori Lastrucci, Laino, Francini, Fashandi, Parrini, Fabbri, Checchi, Truschi, Pacini, Votano, Della Ragione e Pratesi. Nonostante la vittoria, i punti conquistati non sono sufficienti per assicurarsi la qualificazione ai playoff.