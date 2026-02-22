Calcio a 5 in serie c1 i bianconeri conquistano un importante successo in chiave salvezza Il Città di Massa mette la freccia e con cinque reti sorpassa la Sangiovannese

Il Città di Massa ottiene una vittoria decisiva in Serie C1 grazie a cinque reti, mentre la Sangiovannese subisce un sorpasso in classifica. La squadra di Massa sfrutta al meglio le occasioni in attacco, dimostrando determinazione e compattezza. Un gol di testa e un tiro preciso nel secondo tempo cambiano le sorti della partita. La vittoria permette ai bianconeri di avvicinarsi alla zona salvezza, lasciando i locali con molte difficoltà. La sfida si conclude con un risultato sorprendente.

sangiovannese 4 città di massa 5 FUTSAL SANGIOVANNESE: Pavanello, Panichi, Senesi, Torre, Mehmeti, Manetti, Milito, Matteini, Romano, Pugliese, Alfieri, Lorenzini. All. Ferrini. CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Sartini, Russo, Sergio, Gentile, Bedini, Puglione, Elias, Colesnicov. All. Tenerani. Arbitri: Medvid di Pisa ed Improda di Empoli. Marcatori: Bedini 4 (M), Sergio (M), Senesi 2 (S), Mehmeti (S), Milito (S). SAN GIOVANNI VALDARNO – Un Città di Massa corsaro ad Arezzo è balzato al sesto posto nel campionato regionale di serie C1 lasciandosi definitivamente alle spalle il problema salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio 5, serie c1: Contro La Sorba Casciano. Il Città di Massa torna al successo. E mette un’ipoteca sulla salvezzaIl Città di Massa ha vinto contro La Sorba Casciano per la prima volta in questa stagione, grazie a una prestazione convincente che ha portato i tre punti fondamentali per la salvezza.

Calcio a 5: serie c1 regionale. Città di Massa, punti salvezza. Gli spagnoli protagonisti (5 gol)Nel campionato di calcio a 5 di serie C1 regionale, Città di Massa mira alla salvezza.

