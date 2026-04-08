Calci rende omaggio alla memoria di 4 persone della comunità

Tra il 7 marzo e il 8 aprile il Comune di Calci ha ufficialmente intitolato alcuni spazi pubblici in memoria di quattro persone della comunità della Valgraziosa. Le decisioni sono state prese dalla Giunta comunale per rendere omaggio al volontariato e ai cittadini che hanno lasciato un segno nella zona. Le intitolazioni sono avvenute nel rispetto delle deliberazioni già approvate in precedenza.

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