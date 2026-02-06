Un albero per la memoria Carpaneto rende omaggio a Giovanni Palatucci

Giovedì mattina a Carpaneto si svolge una cerimonia semplice ma significativa: piantano un albero e scoprono una targa in ricordo di Giovanni Palatucci. L’evento si tiene nell’area verde di piazzale dei Caduti alle 11, un modo per rendere omaggio a un questore che ha lasciato il segno e che ora, a distanza di anni, viene riconosciuto pubblicamente con questa commemorazione.

Giovedì 12 febbraio alle ore 11, a Carpaneto, all'area verde di piazzale dei Caduti si terrà la cerimonia di piantumazione di un albero e svelamento di una targa commemorativa in ricordo di Giovanni Palatucci, Medaglia d'Oro al Merito civile, Questore reggente di Fiume morto nel campo di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Giovanni Palatucci Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni Gastel Oggi apre a Milano la mostra Giovanni Gastel. La città di Faenza rende omaggio a Nunziatina Verità Faenza si ferma per un momento di festa e ricordo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Abbracciare un albero per salvare il pianeta: il record di Truphena Muthoni; Riparte il progetto Un albero per il futuro promosso dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità; Scuola Bortolan, messe a dimora 94 nuove piante forestali donate dall’Automobile Club Italia di Vicenza per il progetto Ogni pilota, un albero; Studenti e Carabinieri Forestali insieme per l’ambiente a Gizzeria, iniziativa all’ITAS ‘Un albero per il futuro’. Albero cade su un'auto e la distruggeQuesta mattina, i Vigli del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire, per un albero caduto su una autovettura in via Picco. L'albero, di alto fusto, ha coinvolto una autovettura in sosta arrecando ing ... ansa.it Una donna kenyota abbraccia un albero per tre giorni, dando vita a un movimento ispiratore.Truphena Muthoni e il Nuovo Record Mondiale La giovane ambientalista kenyana Truphena Muthoni ha recentemente stabilito un nuovo record Guinness (GWR) per ... sicilianews24.it https://www.tvcampiflegrei.it/giorno-del-ricordo-e-memoria-civile-le-commemorazioni-dei-martiri-delle-foibe-e-giovanni-palatucci-due-iniziative-del-comune-di-bacoli-per-il-10-febbraio-2026/#google_vignette facebook Crotone ricorda Giovanni Palatucci: modifiche alla viabilità per l’81° anniversario della sua morte x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.