Venerdì 13 febbraio, Wiz Khalifa ha pubblicato sui social un messaggio toccante per ricordare suo padre, Laurence W., scomparso. L’artista ha scritto parole piene di affetto, spiegando come il ricordo del genitore lo accompagni ogni giorno e lo ispiri nella musica. In un post accompagnato da una foto di quando erano insieme, Wiz Khalifa ha raccontato di aver passato il pomeriggio a rivivere i momenti condivisi con lui.

Venerdì 13 febbraio, Wiz Khalifa ha condiviso sui social media un emozionante tributo dedicato a suo padre, Laurence W. Thomaz, scomparso a sessantatré anni. “Oggi mio padre ha deciso di non svegliarsi”, ha scritto il rapper su X. “Lo amerò per sempre, mi mancherà e gli sarò grato per le cose che mi ha insegnato. Se n’è andato come un vero yogi, in pace e con i suoi tempi. Ti amerò per sempre, Laurence W. Thomaz”. L’artista ha continuato: “La scomparsa di mio padre è stata improvvisa, ma vedere quante persone lo amavano e lo rispettavano mi rende felice e so che è orgoglioso di aver lasciato un segno positivo su questa terra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Wiz Khalifa rende omaggio alla memoria di suo padre

Il noto rapper americano Wiz Khalifa si trova al centro di una controversia internazionale dopo essere stato condannato a nove mesi di carcere in Romania per possesso di cannabis.

Il celebre rapper Wiz Khalifa si trova ora di fronte a una condanna di nove mesi di carcere in Romania, a seguito di un episodio durante un suo concerto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.