Campionati di futsal Il Versilia supera 7-4 Le Crete il Massarosa Family Service dilaga con la Lucchese B

Nel campionato di futsal, il Versilia ha vinto 7-4 contro Le Crete in un incontro decisivo per la salvezza, segnando più volte con Scarpetta, Tintori (due volte), Gambino, Bonelli, Bertoldi e Galli. Nel turno precedente, il team aveva perso 7-5 contro il Balca Poggese, con marcature di De Angeli, Mangione e Tintori (tre reti). Il Massarosa Family Service invece ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Lucchese B.

Serie B. Il Versilia batte 7-4 Le Crete in un match importantissimo in chiave salvezza. A segno Scarpetta, Tintori 2, Gambino, Bonelli, Bertoldi e Galli (nel turno precedente c'era stata la sconfitta 7-5 contro il Balca Poggese: De Angeli, Mangione, Tintori 3). Classifica: Padova 44; Balca Poggese 36; Villafontana 31; Torrita e Arpi Nova 29; Versilia 25; Bagnolo 24; Baraccaluga 23; Livorno 20; Mattagnese 19; Le Crete e Prato 17. Serie C2. Il Massarosa Family Service liquida 7-2 la Lucchese B con le doppiette di Pitondo, Laaribi e Giorgio. A segno anche Francini. Successo che mantiene il primato in atto. Dietro non molla il Futsal Viareggio che vince il derby contro l'Eis per 5-2 (nel turno precedente successo 9-4 contro il Maremma, mentre l'Eis Versilia aveva superato 7-3 la Lucchese B).