Calcetto | le ragazze dell’Atletico vincono largo Pari del Versilia in B Viareggio resta in testa

Le ragazze dell’Atletico hanno vinto con un largo punteggio, consolidando la loro posizione in classifica. Nel frattempo, il Versilia ha pareggiato 3-3 contro il Villafontana, con i gol di Tintori, Galli e Scarpetta. La partita è stata combattuta e ricca di emozioni, e l’allenatore Matteo Paperini si è detto soddisfatto della prestazione della squadra. Restano in testa al campionato il Viareggio, che continua a guidare la classifica.

Serie B. Il Versilia fa 3-3 contro il Villafontana, a segno Tintori, Galli e Scarpetta. "Una grande prestazione - assicura Matteo Paperini -. Pareggio meritato contro un avversario di livello. Decisiva la rete del pareggio di Scarpetta che, causa infortunio, ha disputato solo l'ultimo minuto di partita". Classifica: Padova 34; Balca Poggese 30; Torrita 23; Villafontana e Baraccaluga 22; Arpi Nova 20; Bagnolo 17; Versilia, Prato e Mattagnese 16; Le Crete e Livorno 14. Giovanili Versilia. La Under 17 perde 6-2 nel big match contro Prato (Pretari 2), mentre la Under 15 vince 7-2 contro Fiesole (Giordani 3, Zuppardi, Balog, Pinato, Esposito).

