Belén Rodríguez | Gli ultimi quattro anni sono stati difficili Ora sono sola non mi piace nessuno

Belén Rodríguez ha parlato degli ultimi quattro anni difficili e di come ora si trovi da sola. Ospite di Che tempo che fa, la showgirl ha raccontato che non le piace nessuno e ha ripercorso le sfide affrontate negli ultimi tempi.

Ospite di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove nella prima serata di domenica 1 febbraio, Belen Rodriguez ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera che, per sua stessa ammissione, non sono stati facili. Il riferimento è a un evento di Vanity Fair durante il quale la showgirl argentina apparse piuttosto spesata, facendo preoccupare i suoi fan. “Non è la prima volta che mi capita di stare così, solo che in quelle condizioni sono abituata ad andare a letto però non volevo dire di no per non deludere nessuno” ha spiegato la conduttrice, che dal 5 febbraio sarà al timone del programma Only Fun, in onda sempre sul Nove. 🔗 Leggi su Tpi.it

La conduttrice argentina Belén Rodríguez ha aperto il suo cuore a Che Tempo Che Fa, raccontando gli ultimi anni difficili.

