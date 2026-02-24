Via all' obbligo di alcolock Cosa cambia e come funziona

L’entrata in vigore dell’obbligo di alcolock deriva dalla decisione di rafforzare i controlli sulla guida sotto l’effetto di alcol. Questo dispositivo si installa sulle auto di chi ha già avuto problemi con l’alcol durante la guida. Da oggi, i veicoli devono essere dotati di questo sistema per rispettare le nuove norme. Le autorità hanno già avviato le verifiche sulle auto che devono rispettare questa regola.

Anche se la legge è già in vigore da svariati mesi, è da queste ore che si entra nella fase pienamente operativa dell' alcolock, il dispositivo che si installa sulle automobili di chi è stato condannato dopo essere stato beccato alla guida con un tasso alcolemico superiore del consentito. L'elenco dei dispositivi. Infatti, nelle ultime ore sul Portale dell'Automobilista è stato pubblicato l'elenco degli installatori autorizzati con la Circolare del Ministero dell'interno datata 23 febbraio 2026, prot.300STRAD10000005153.U2026. Oltre all'elenco, sul portale sono riportati tutti i modelli automobilistici su cui il dispositivo è installabile.