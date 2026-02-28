Il GG Team Wear Benevento 5 batte la Cadi Anticendi Futura

Il GG Team Wear Benevento 5 ha vinto contro la Cadi Anticendi Futura, mentre ha anche respinto l’attacco del Sulmona. La partita si è svolta in tre minuti di lettura. La vittoria del Benevento 5 e la difesa contro il Sulmona sono state le azioni principali del match.

e respinge l’assalto del Sulmona. Possiamo riassumere così il Friday Night della 21ª giornata: la squadra di Scarpitti supera 4-0 la compagine calabrese nel remake della recente sfida di Coppa Italia. Rafinha ha aperto le danze nel primo tempo, Rosato, Salas e un rigore di Caruso hanno poi legittimato il successo meritato dei giallorossi. ANCORA RAFINHA – Scarpitti schiera gli stessi dodici di Taranto, con Montefalcone, Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso a comporre lo starting five. Parte benissimo il Benevento 5 che crea la prima occasione con Renoldi, ma Parisi è attento. Al 4' si rompe il ghiaccio: assolo di Rafinha, tunnel a un avversario e palla in rete per l’1-0 che fa esplodere il PalaTedeschi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il GG Team Wear Benevento 5 batte la Cadi Anticendi Futura Verso GG Team Wear Benevento 5-Cadi Antincendi Futura: la vigilia di Rafinha RizziTempo di lettura: 2 minutiInizia un nuovo mini-tour de force per il GG Team Wear Benevento 5. Leggi anche: Coppa Italia, GG Team Wear Benevento 5 avanti: vittoria sofferta contro la Futura Contenuti utili per approfondire Team Wear Benevento. Temi più discussi: Inizia un nuovo mini-tour de force per il GG Team Wear Benevento 5; Pareggio pirotecnico al PalaFiom di Taranto. Il GG Team Wear Benevento 5; GG Team Wear Benevento 5-Cadi Antincendi Futura 5-3 dts; Vigilia di New Taranto-GG Team Wear Benevento 5: la vigilia di mister Fausto Scarpitti. Inizia un nuovo mini-tour de force per il GG Team Wear Benevento 5Inizia un nuovo mini-tour de force per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Fausto Scarpitti dovrà disputare tre partite in sette giorni tra campionato e Coppa: si parte domani con la sfi ... sanniosport.it Pareggio pirotecnico al PalaFiom di Taranto. Il GG Team Wear Benevento 5Pareggio pirotecnico al PalaFiom di Taranto. Il GG Team Wear Benevento 5 va sotto fino al 5-1 ma, nel finale, con il portiere di movimento, riagguanta il New Taranto e strappa un punto che mantiene il ... sanniosport.it Tvsette Benevento. . BREAKSPORT live alle ore 21.00 questa sera su TV7 - facebook.com facebook