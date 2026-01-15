Pomezia | incendio in un’azienda di generi alimentari in fiamme 9 furgoni nessun ferito

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato un’azienda di generi alimentari a Pomezia. Le fiamme hanno coinvolto nove furgoni nel piazzale, senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’accaduto è attualmente oggetto di indagine per chiarire le cause dell’incendio.

Un incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica all'interno di un'azienda specializzata in generi alimentari situata a Pomezia. Il rogo ha coinvolto un totale di nove furgoni parcheggiati nel piazzale dell'azienda, di cui sei sono stati completamente distrutti dalle fiamme, mentre tre hanno subito danni parziali. L'evento si è verificato intorno alla mezzanotte, precisamente in via Laurentina all'incrocio con via delle Arance, in prossimità delle località Santa Procula e Muratella. Fortunatamente, non risultano persone ferite a causa dell'incendio. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dall'Eur e da Pomezia, che hanno utilizzato due autobotti e un carro autoprotettori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

FOTO | Nove furgoni andati a fuoco nella notte a Pomezia, indagano i Carabinieri - ROMA – Nove furgoni sono andati a fuoco, nella notte, a Roma, a causa di un incendio che si è sviluppato in una azienda di generi alimentari in via Laurentina, incrocio con vie delle Arance. dire.it

Incendio di Pomezia. I nuovi dati Arpa: “Diossina 770 volte sopra soglia rischio per salute dell’Oms” - Migliora invece la situazione per i PM10, ma il benzo(a)pirene è nove volte superiore ai valori di riferimento e diossine e furani sono a quota 77,5 pg/m3 contro gli 0,1 indicati dall'Oms. quotidianosanita.it

POMEZIA: L'incendio in via Laurentina poco dopo la mezzanotte. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagano i Carabinieri per risalire alle cause del rogo. facebook

#Incendio nella notte a Pomezia nell'azienda Amex, distrutti sei furgoni parcheggiati nel piazzale: indagano i Carabinieri. x.com

