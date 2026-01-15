Pomezia incendio in un’azienda di generi alimentari | in fiamme 9 furgoni

Pomezia, 15 gennaio 2025 – La sala operativa del Comando di Roma ha inviato questa notte alle ore 00:00 un intervento per un incendio presso un’azienda di generi alimentari. L’incendio ha coinvolto nove furgoni situati all’interno della struttura. Le forze dell’ordine sono sul posto per valutare le cause e gestire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte al momento.

Pomezia, 15 gennaio 2025 – La sala operativa del Comando di Roma ha inviato questa notte alle ore 00.10 circa, in via Laurentina incrocio con vie delle Arance, le Squadre dell’Eur 11A e di Pomezia 22A con al seguito due Autobotti VF ed il Carro Autoprotettori per un i ncendio all’interno di una Azienda di Generi Alimentari. L’incendio ha coinvolto 9 furgoni parcheggiati sul piazzale di cui sei completamente distrutti e tre solo parzialmente, l’incendio ha danneggiato inoltre anche la struttura. Non ci sono stati feriti, le cause sono al vaglio dei carabinieri. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Incendio in un’azienda di generi alimentari: a fuoco nove furgoni Leggi anche: Incendio in azienda di plastiche. Fiamme e tanta paura a Zola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pomezia, incendio in un’azienda di generi alimentari: in fiamme 9 furgoni - 10 circa, in via Laurentina incrocio con vie delle Arance, le Squadre dell’Eur 11/A e di Pomezia 22 ... ilfaroonline.it

