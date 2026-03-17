Imprese Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026

Il Gruppo Cap ha ricevuto il Top Utility Award Assoluto, considerato il riconoscimento più importante nel settore delle utility italiane. La premiazione si è svolta a Milano e si tratta di un riconoscimento che viene assegnato annualmente alle aziende che si distinguono nel settore. La vittoria è stata annunciata il 17 marzo e rappresenta un risultato di rilievo per l’azienda.

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Gruppo Cap conquista il Top Utility Award Assoluto, il riconoscimento più prestigioso assegnato alle utility italiane. Il premio è stato conferito oggi a Milano nell'ambito della presentazione del XIV Rapporto Althesys “Cambiare per crescere”, ospitata a Palazzo Turati. Il premio viene attribuito all'azienda che ha registrato le migliori performance complessive tra le 100 maggiori utility italiane, sulla base di un ampio insieme di parametri che includono sostenibilità, efficienza operativa, solidità economico-finanziaria, innovazione e capacità di generare valore per il territorio. Assegnato da Althesys, il premio Top Utility è considerato il principale riconoscimento nazionale per il settore dei servizi pubblici locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026 Articoli correlati Gruppo Cap: modello aggregazione con Alfa in Lombardia(Adnkronos) – Regione Lombardia ha più volte ribadito la necessità che i gestori dei servizi pubblici sviluppino forme di aggregazione e relazioni di... A Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del gruppo Polifin Spa il premio “Standout Woman Award 2026“Il Prefetto di Bergamo ha consegnato il premio riconosciuto a donne e uomini che si sono distinti per sensibilità, responsabilità e impegno... Altri aggiornamenti su Imprese Gruppo Cap vince Top Utility... Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Gruppo Cap conquista il Top Utility Award Assoluto, il riconoscimento più prestigioso assegnato alle utility italiane. iltempo.it Gruppo CAP perfeziona il vendor rating: sostenibilità d’impresa, nuovi criteriGruppo CAP, azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano, oltre che in collegamento funzionale con altri territori lombardi, ha ... affaritaliani.it