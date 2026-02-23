Bottiglie di Vino Valpolicella Ripasso DOP richiamate per errore in etichetta | i lotti interessati

Tre lotti di vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore 2023 sono stati richiamati dopo un errore sull’etichetta che potrebbe aver confuso i consumatori. La causa è stata un’incongruenza nelle informazioni riportate sul packaging, che ha portato alla decisione di rimuoverli dal mercato. La produzione coinvolta si vendeva con il marchio Corte della Pieve, e le autorità hanno avviato le verifiche del caso. I dettagli sui lotti interessati sono ancora in fase di comunicazione.

Il richiamo riguarda tre lotti di vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore 2023 venduti a marchio Corte della Pieve.