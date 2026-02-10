Veneto Segreto | Palazzo Montanari e le colline della Valpolicella

La villa trecentesca di Palazzo Montanari si trova sulla collina di Bure, nel cuore della Valpolicella Classica. Questa dimora storica, circondata da vigneti e colline verdi, è uno dei tesori nascosti della zona. La villa è stata al centro di molte storie e leggende locali, ma rimane ancora poco conosciuta al grande pubblico. Gli abitanti del posto raccontano che il palazzo custodisce segreti e tradizioni antiche, legate alla vita di questi territori.

Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Palazzo Montanari è una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella Classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca veneziana, la villa perse la sua funzione militare e fu utilizzata come centro amministrativo dei fondi agricoli. Nella seconda metà del XV secolo questa corte con “casamenta”, orto, aia, “caneva” e “brolo” venne convertita a scopi abitativi e agricoli.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Palazzo Montanari Palazzo Montanari e le colline della Valpolicella Situato sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella Classica, Palazzo Montanari è una villa padronale trecentesca che rappresenta un esempio autentico di architettura storica della zona. Verona in anteprima: l’astro di amore che ride sulle colline del Veneto Verona si prepara a celebrare San Valentino con l’evento “Astro-Love”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Palazzo Montanari Argomenti discussi: Veneto segreto tutti gli eventi del weekend. Veneto Segreto: Palazzo Montanari e le colline della ValpolicellaPalazzo Montanari è una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella Classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca ve ... veronasera.it Veneto segreto, tutti gli eventi del weekendVeneto Segreto propone nel weekend dal 31 gennaio al 1° febbraio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Uno spazio di grande suggestione, denso di storia, che testimonia la ... padovaoggi.it Quattro ville uniche che ti svelano il lato più segreto e affascinante del Veneto. Tra giardini eleganti, affreschi preziosi e architetture sorprendenti, ogni dimora ha una storia da raccontare. Seguici e visita con Veneto Segreto queste perle nascoste! #villev - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.