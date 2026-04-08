Busitalia Gruppo FS accompagna gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 al Quirinale

Gli atleti e le atlete premiati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno partecipato alla cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale. Per il trasferimento, è stato utilizzato un autobus aperto fornito da Busitalia, società di Trenitalia appartenente al Gruppo FS. L’evento si è svolto nella capitale, coinvolgendo i protagonisti delle competizioni olimpiche.

Gli atleti e le atlete medagliati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale con un open bus di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS). Per l’occasione, Busitalia ha messo a disposizione un mezzo livreato con la grafica “Italia team” per evidenziare il carattere celebrativo della manifestazione. Due altri bus gran turismo con livrea dedicata “Look of the games” sono impiegati per il trasporto dello staff. Busitalia, inoltre, garantirà il trasferimento della delegazione alla visita ufficiale in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV domani, 9 aprile.... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Busitalia (Gruppo FS) accompagna gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 al Quirinale Leggi anche: Gli azzurri di Milano Cortina 2026 al Quirinale: Mattarella riceve medagliati e atleti protagonisti Busitalia (gruppo Fs) acquisisce il gruppo City Sightseeing ItaliaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Busitalia accompagna l’Italia Team al Quirinale per la riconsegna del Tricolore delle OlimpiadiBusitalia chiude simbolicamente il cerchio che ha visto la società di Trenitalia protagonista della mobilità in occasione dei Giochi Olimpici ... travelquotidiano.com Gruppo FS potenzia trasporti e assistenza con 1.500 addetti per Milano Cortina 2026Gruppo FS intensifica servizi ferroviari e autobus con 1.500 operatori tra autisti e personale di supporto per i Giochi Invernali Milano Cortina 2026 Più di 1.500 nuovi addetti tra autisti e personale ... affaritaliani.it