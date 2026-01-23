Busitalia gruppo Fs acquisisce il gruppo City Sightseeing Italia

Busitalia, società di Trenitalia appartenente al Gruppo Fs, ha ufficialmente acquisito il Gruppo City Sightseeing Italia, specializzato in servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. Questa operazione rafforza l’offerta di mobilità integrata e di servizi turistici sostenibili, contribuendo allo sviluppo di soluzioni di mobilità più efficienti e innovative nel panorama urbano nazionale.

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. L’operazione rientra nel Piano Strategico del Gruppo Fs, che punta a rafforzare l’intermodalità e ampliare l’offerta di servizi, includendo anche autobus turistici urbani e terminali logistici. Integrazione tra trasporto locale e servizi turistici. “Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”, ha dichiarato Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

City Sightseeing Italy e Florentia Bus in orbita Busitalia. La controllata del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, infatti, ha completato l'acquisizione del cento per cento del gruppo Fratelli Maddii che include – appunto – Florentia Bus, Sightseeing Experience