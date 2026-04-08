Busitalia gruppo Fs accompagna gli atleti olimpici al Quirinale

Gli atleti italiani medagliati a Milano-Cortina sono arrivati a Roma per partecipare alla cerimonia di riconsegna della Bandiera, organizzata presso il Quirinale. A loro accompagnano i rappresentanti di Busitalia, parte del gruppo FS, che si occupa del trasporto. La cerimonia si svolge in un contesto ufficiale, con la presenza di autorità e rappresentanti sportive. I medagliati sono stati accolti con grande attenzione al loro arrivo nella capitale.

Per l’occasione, Busitalia ha messo a disposizione un mezzo livreato con la grafica «Italia team» per evidenziare il carattere celebrativo della manifestazione. Due altri bus gran turismo con livrea dedicata «Look of the games» sono impiegati per il trasporto dello staff. Busitalia, inoltre, garantirà il trasferimento della delegazione alla visita ufficiale in Vaticano per l’incontro di domani con il Santo Padre, papa Leone XIV. Accanto al potenziamento dei collegamenti ad Alta velocità e treni del Regionale, durante i Giochi, sono stati introdotti nuovi collegamenti bus come il Padova-Cortina e il Milano-Livigno, anche in ottica di trasporto integrato treno + bus. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Busitalia (gruppo Fs) accompagna gli atleti olimpici al Quirinale Busitalia (Gruppo FS) accompagna gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 al QuirinaleGli atleti e le atlete medagliati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al... Busitalia (gruppo Fs) acquisisce il gruppo City Sightseeing ItaliaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Busitalia (Gruppo FS) accompagna gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 al QuirinaleGli atleti e le atlete medagliati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale con un open bus di Busitalia, società di ... tuttosport.com Milano Cortina 2026: Il Gruppo FS accompagna gli atleti olimpici al QuirinaleBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), ha accompagnato gli atleti e le atlete medagliati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 alla cerimonia di restituzione della Bandiera al ... fsnews.it