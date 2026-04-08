Bungaro lancia Fuoco Sacro | Ritorno d’Autore

Il cantautore Bungaro ha annunciato l'uscita del suo nuovo album intitolato Fuoco Sacro, che sarà composto da inediti. La pubblicazione del disco rappresenta un ritorno nel panorama musicale dell'artista. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e il progetto contiene nuove composizioni originali. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a collaborazioni o dettagli specifici sui brani presenti nel lavoro.

Cosa: Uscita del nuovo disco di inediti intitolato Fuoco Sacro, opera del celebre cantautore Bungaro. Dove e Quando: L’album sarà disponibile dal 10 aprile, mentre il tour promozionale farà tappa a Roma il 26 aprile presso l’Auditorium Parco della Musica. Perché: Si tratta di un progetto di immenso fascino e prestigio, arricchito da una rosa di ospiti nazionali e internazionali di altissimo livello, che celebra il potere della musica e delle radici culturali. A cinque anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo progetto discografico, il raffinato cantautore pugliese Bungaro è pronto a riabbracciare il suo pubblico con Fuoco Sacro, un album che si preannuncia come uno dei lavori più ispirati e sorprendenti dell’intera sua carriera. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Bungaro lancia Fuoco Sacro: Ritorno d’Autore Leggi anche: Bungaro: il 10 aprile esce il nuovo album “Fuoco sacro” Lancia annuncia i piani per il 2026: ritorno in ERC con Mabellini e lancio del Trofeo Lancia RallyIl panorama del rally italiano e internazionale si arricchisce di novità significative, dimostrando un impegno rinnovato verso questo sport...