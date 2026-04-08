Brooklyn torna sul grande schermo a Palermo | al Daedalum la proiezione del film

A Palermo, il cinema Daedalum ospiterà una proiezione del film “Brooklyn” sabato 11 aprile alle 17.30, come parte del ciclo cinematografico curato da Rossana Dato. La rassegna, intitolata Pellicole D’autore, prosegue con questa proiezione, inserendosi nel programma del Cineclub organizzato presso il cinema. La visione del film si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati al cinema di qualità.

Continua il Cineclub organizzato da Daedalum a cura di Rossana Dato. Sabato 11 aprile, alle ore 17.30, per la rassegna Cinematografica Pellicole D’autore sarà proiettato il film “Brooklyn”.Eilis sta per partire per l'America, in Irlanda sembra non avere un futuro e la famiglia, aiutata dal prete. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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@simonecrisari ridoppia questa scena iconica di "Brooklyn Nine-Nine" dove, il protagonista, fa cantare ai sospettati la canzone dei @backstreetboys Immagino tutti la conosciate questa iconica canzone no Seguite @soundart23 #brooklynninenine #Do - facebook.com facebook